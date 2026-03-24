сегодня в 03:44

Пожар после взрыва в жилом доме в Севастополе потушили

Пожар после взрыва в жилом доме в Севастополе потушили, разбор завалов продолжается, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в многоквартирном доме в Севастополе полностью потушен. Спасатели продолжают разбор конструкций в соседнем поврежденном доме», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел на Корчагина, 14. От взрывной волны также пострадал дом № 20. В результате взрыва погибли два человека.

Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.