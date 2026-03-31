Пожар из-за ремонта: почему сгорели три яхты на Москве-реке

Причиной пожара на трех яхтах, пришвартованных на берегу Москвы-реки в районе Строгинского моста, стала попытка снять пленку промышленным феном в время ремонтных работ, сообщает «112» .

Яхты загорелись на причале ЖК «Алые паруса». Сын владельца одной из них попросил знакомых сделать ремонт. Мужчина получил ожоги плеча, его госпитализировали.

Кадры горящих яхт в Сети опубликовали очевидцы. На фото можно заметить сильный огонь, который охватил судна. Вверх от них тянется черный дым. Яхты были пришвартованы и накрыты тентом.

В результате сгорели сразу три судна. Ущерб двух из них оценивается в 10 млн и 12 млн рублей.

