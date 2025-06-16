Повреждения зафиксированы на ядерном объекте в иранском Исфахане

Четыре строения на ядерном объекте в иранском Исфахане получили повреждения в результате ударов Израиля, сообщает РИА Новости .

О наблюдаемых разрушениях рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, на других атомных объектах повреждений не обнаружено. Речь идет в том числе об объектах в Фордо, Араке, а также о Бушерской АЭС и т. д.

Также гендиректор МАГАТЭ заявил, что военная эскалация угрожает жизням людей. Кроме того, она увеличивает риск радиационного выброса.

Гросси заявил, что его организация продолжит непрерывные контакты с Израилем и Ираном, чтобы не допустить худших последствий.

Ранее израильские цели были ликвидированы над ядерным объектом в иранском городе Натанз. Там с часа ночи до раннего утра работала система ПВО.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана с целью помешать реализации планов Тегерана по созданию собственного ядерного оружия. Напряженность между странами достигает критической точки.