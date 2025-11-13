Повалил девочку на землю и стал целовать: в Тыве задержали педофила

сегодня в 17:29

В Тыве задержали мужчину, который повалил девочку на землю и силой поцеловал

В Тыве правоохранители вычислили местонахождение педофила, который на улице напал на школьницу, повалил ее и силой поцеловал. Мужчину задержали, сообщает SHOT .

Подозреваемым оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак. Сейчас он проживает в Кызыле.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи допрашивают его.

