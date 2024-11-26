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Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 250 человек

ВСУ за сутки потеряли в Курской области свыше 250 человек, а также четыре танка, три боевые бронемашины, восемь автомобилей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили четыре боевые машины пехоты, два миномета, принадлежащие противнику. Два украинских военнослужащих сдались в плен.

Подразделения группировки войск «Север» поразили формирования ВСУ в 11 населенных пунктах Курской области. Благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также огню артиллерии было нанесено поражение украинским силам около 14 населенных пунктов региона.

Также живая сила и техника противника были уничтожены в Запселье, Мирополье, Басовке, Беловодах, Журавке, Павловке и Юнаковке в Сумской области.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые атаковали Курскую область американским беспилотником Switchblade 600. Российские военные сбили дрон из обычного ружья.