Потери ВСУ на центральном направлении СВО составили до 410 человек за сутки Происшествия сегодня в 13:16 Фото - © Unsplash.com

Подразделения группировки войск РФ «Центр» смогли улучшить положение и поразить бригады ВСУ в районах Ленинского, Керамик и Очеретина ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военные отразили 9 контратак штурмгрупп ВСУ в районах Новгородского, Соловьева, Семеновки, Нетайлова, Новокалиново, Шумы и Бердычи Донецкой Народной Республики. В общей сложности украинские военные потеряли до 410 человек, БМП, боевую бронированную машину, 3 авто, 155-мм самоходную артиллерийскую установку DANA 2 чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.