Пострадавшим при обстреле БПЛА ВСУ в кафе в Хорлах заплатят до 1 млн рублей

Единовременные выплаты получат раненые, а также семьи погибших в результате атаки беспилотников ВСУ по кафе в Хорлах Херсонской области. Сумма составит до одного млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Тем, кто получил ранения, контузии или инвалидность, предоставят выплаты в зависимости от тяжести вреда здоровью. Их размер будет от 250 тыс. до 750 тыс. рублей.

Людям, которые потеряли близких, тоже положена компенсация. Ее размер составит один млн рублей.

Украинские боевики ударили с помощью беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области 1 января. Там мирные жители праздновали Новый год. Были убиты 27 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсон отправили операторов БПЛА ВСУ из украинского отряда «Птицы Мадьяра». Они могли устроить теракт в новогоднюю ночь в Хорлах и атаковать гражданское авто в Тарасовке.

