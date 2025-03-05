Пострадавший при взрыве дома в Белореченске получил ожоги 70% тела
Один из пострадавших при обрушении дома в Белореченске в Краснодарском крае получил ожоги 70% тела, сейчас он находится в реанимации, сообщил глава района Сергей Сидоренко в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадали два человека. Один из пострадавших получил ожоги 70% тела. Второй пострадавший — перелом бедра.
В пунктах временного размещения поместили 21 человека.
В Белореченске Краснодарского края произошел взрыв в пятиэтажном доме.
По предварительной информации, произошла утечка газа. Отмечается, что разрушены межэтажные перекрытия, повреждены восемь квартир.