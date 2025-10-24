Пострадавший от атаки дом в Красногорске обследовали специалисты

В Красногорске жилой многоквартирный дом, который пострадал от атаки беспилотника, обследовали специалисты, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

«На месте продолжают работать экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации», — написал Волков в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

