Пострадавший от атаки дом в Красногорске обследовали специалисты
В Красногорске жилой многоквартирный дом, который пострадал от атаки беспилотника, обследовали специалисты, сообщил глава округа Дмитрий Волков.
«На месте продолжают работать экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации», — написал Волков в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок.
«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.
