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Пострадавших в результате пожара в жилом доме в Москве госпитализировали

Девять пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве госпитализированы, сообщает департамент здравоохранения столицы в Telegram-канале .

На место происшествия прибыли 15 бригад скорой помощи, бригада Центра медицины катастроф и другие оперативные службы.

Пожар локализован на площади 100 кв. метров.

Во время проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. Трое человек спрыгнули с четвертого этажа.

В доме загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже.