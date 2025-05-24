Пострадавших в аварии с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали

Пострадавшие в ДТП с участием микроавтобуса на трассе М-12 в Подмосковье эвакуированы с места происшествия, сообщается в Telegram-канале ГК «Автодор».

«Пострадавшие эвакуированы с места ДТП, движение остается перекрытым для работы оперативных служб. Организован выпуск из затора транспортных средств, оказавшихся на месте ДТП», — говорится в сообщении.

По данным регионального минздрава, в результате ДТП на трассе М-12 в Подмосковье пострадали десять человек, в том числе трое детей. Один человек погиб.

По факту жесткой смертельной аварии уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в жесткой аварии с двумя легковыми автомобилями в Подмосковье на трассе «М-12» погибла женщина и ее девятилетний сын, которые находились в салоне микроавтобуса.