Пострадавшей от нападения бойца ММА девушке из Твери провели операцию
Двадцатилетней жительнице Твери, пострадавшей от нападения бойца ММА, провели операцию на лице после тяжелых травм, сообщает RT.
Девушке из Твери, пострадавшей в результате нападения бойца ММА, провели хирургическую операцию на лице. Из-за побоев и перелома лицевой кости у пострадавшей оказались зрачки на разном уровне.
По словам Виктории (имя изменено), операция прошла успешно, сейчас она проходит восстановление. Впереди у нее реабилитация.
Виктория рассказала, что молодой человек впервые применил физическую силу, хотя ранее регулярно оскорблял и унижал ее в отношениях.
«После разрыва мы не виделись три месяца, и он присылал голосовое сообщение, в котором обещал убить меня. Я его заблокировала везде», — вспоминает она.
