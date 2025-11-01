Пострадал заправщик: ангар вспыхнул у АЗС в Новой Москве
Человек пострадал в результате пожара в ангаре в Новой Москве
0:14
Очевидцы заявили о пожаре, разгоревшемся в субботу днем в районе аэродрома Остафьево, расположенного в Новой Москве, сообщает «МК: срочные новости».
В Сети появилось видео возгорания. На кадрах, снятых с приличного удаления от очага пожара, видны огромные языки пламени. В небо поднимается густой столб черного дыма.
Предварительно, вспыхнул ангар в поселке Фабрики 1 мая. Рядом находится АЗС, заправщик которой получил ожоги.
Дальнейшая информация о произошедшем уточняется.
