Пострадал заправщик: ангар вспыхнул у АЗС в Новой Москве

сегодня в 12:16

Человек пострадал в результате пожара в ангаре в Новой Москве

Очевидцы заявили о пожаре, разгоревшемся в субботу днем в районе аэродрома Остафьево, расположенного в Новой Москве, сообщает «МК: срочные новости» .

В Сети появилось видео возгорания. На кадрах, снятых с приличного удаления от очага пожара, видны огромные языки пламени. В небо поднимается густой столб черного дыма.

Предварительно, вспыхнул ангар в поселке Фабрики 1 мая. Рядом находится АЗС, заправщик которой получил ожоги.

Дальнейшая информация о произошедшем уточняется.

