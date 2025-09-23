Посольство РФ в Таиланде более не занимается поисками оставившей дочку россиянки

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин заявил, что диппредставительство оказало консульскую помощь считавшейся пропавшей в Бангкоке россиянке Эрике Владыко и теперь не занимается поисками снова пропавшей женщины, сообщает ТАСС .

Ранее в Таиланде разыскивали пропавшую 34-летнюю россиянку. Туристка приехала на улицу с многочисленными барами и перестала выходить на связь. При этом ее дочь осталась в номере отеля. Ребенка пропавшей поместили в детдом, потом его забрала прилетевшая в страну бабушка.

У россиянки также подозревают помутнение рассудка. Она находится в неадекватном состоянии и не узнает свою мать. Позднее женщина снова исчезла.

«Нашей задачей было выяснить, что она жива и что для ее жизни в настоящий момент нет потенциальных угроз», — сказал Ильин.

Он добавил, что также дипломаты помогли туристке встретиться с прилетевшей из Владивостока матерью. Далее их обязанности заканчиваются, так как любой гражданин имеет право делать все, что он хочет, если это в рамках закона. Поэтому посольство не будет заниматься дальнейшими поисками россиянки.

