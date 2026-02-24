сегодня в 01:53

После взрыва в Москве возбуждено уголовное дело

По факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС после взрыва у Савеловского вокзала в Москве возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости .

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Следователи и криминалисты СК России совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, изучают записи видеонаблюдения.

Отмечается, что в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

К сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа Москвы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.

