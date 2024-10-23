После воздушной тревоги прозвучали взрывы в Умани Черкасской области

Произошла серия взрывов в Умани Черкасской области Украины. Ранее там звучала воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление телеканала соседней страны ТСН.

Сирены не перестают работать в Черкасской области уже на протяжении около четырех с половиной часов. Воздушная опасность также объявлена в Николаевской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

До этого сирены звучали в Винницкой, Киевской, Черновицкой и Хмельницкой областях Украины. Однако ее недавно отменили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву и Киев договориться об отказе по ударам по объектам энергетической инфраструктуры. По его мнению, это могло бы стать первым шагом к урегулированию конфликта.