Посетители «Острова мечты» в Москве застряли на огромной высоте
Экстренные службы проводят спасательную операцию в московском парке развлечений «Остров мечты». Предварительно, два человека — взрослый и ребенок — оказались заблокированы на аттракционе «Воздушный поезд» на большой высоте, сообщает «Осторожно, Москва».
Свидетели утверждают, что вагонетка внезапно остановилась и застыла без движения в верхней точке маршрута. На кадрах с места событий видно неподвижный состав, висящий над землей.
К месту ЧП оперативно прибыли спасатели. Сотрудники готовятся эвакуировать людей из застрявшей кабины.
Причины остановки аттракциона пока не называются.
Прочие подробности выясняются.
