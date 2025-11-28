Посетители «Острова мечты» в Москве застряли на огромной высоте

Экстренные службы проводят спасательную операцию в московском парке развлечений «Остров мечты». Предварительно, два человека — взрослый и ребенок — оказались заблокированы на аттракционе «Воздушный поезд» на большой высоте, сообщает «Осторожно, Москва» .

Свидетели утверждают, что вагонетка внезапно остановилась и застыла без движения в верхней точке маршрута. На кадрах с места событий видно неподвижный состав, висящий над землей.

К месту ЧП оперативно прибыли спасатели. Сотрудники готовятся эвакуировать людей из застрявшей кабины.

Причины остановки аттракциона пока не называются.

Прочие подробности выясняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.