Поселившаяся в доме на Кубани гадюка год терроризировала хозяйку жилья

Гадюка на протяжении года жила в доме в Ляпине Краснодарского края. Хозяйка не могла ее поймать и постоянно страдала от странного треска в стенах, сообщает Baza .

В первый раз Наталья встретилась с гадюкой в 2024 году. Рептилия упала с потолка в мойку во время мытья посуды. Затем гадюка сбежала. С тех пор Наталья ищет ее.

На протяжении длительного времени женщина регулярно слышала жуткие шелестящие звуки в стенах дома, но старалась убедить себя, что это мыши. Через год гадюка вылезла опять, когда Наталья смотрела телевизор.

Женщина позвонила родственникам. Они заметили гадюку в щели стены.

Близкие держали змею за хвост 40 минут, дожидаясь приезда сотрудников МЧС. Те извлекли гадюку и посоветовали женщине проверить жилье на наличие яиц.

На опубликованной записи сотрудник МЧС достает рептилию из стены. Для защиты он обернул руку в пакет. Самостоятельно гадюка вылезать не хотела, поэтому спасателю пришлось тянуть ее, разбалтывая тело из стороны в сторону.

Через некоторое время мужчина все же извлек змею. Она оказалась длинной.

