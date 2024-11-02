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Пять взрывов прогремели в районе Киева прошлой ночью

В Киеве и пригороде минувшей ночью прогремели пять взрывов, был поражен пункт дислокации иностранных наемников, сообщает РИА Новости .

В ночь на 2 ноября СМИ Украины писали о нескольких взрывах в Киеве и области.

«Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наемниками», — сказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Он уточнил, что в ВСУ наемников ставили офицерами, а также они распределяли подразделения.

Кроме того, предварительно, ликвидированы объекты в районе аэропорта Борисполь, который расположен под Киевом, и в районе Вышгорода.