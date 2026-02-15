Популярного в Сирии певца Ассафа убили при задержании в Алеппо

Известный в Сирии певец Джамаль Ассаф был убит в перестрелке с силовиками. Происшествие случилось в алеппском районе Аль-Фурдус, где группа безопасности пыталась его задержать, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Syria TV.

Сообщается, что Ассаф был убит в ходе вооруженного конфликта с патрулем при попытке его ареста в указанном районе. Столкновение вспыхнуло непосредственно в процессе спецоперации по задержанию певца.

В результате происшествия получил ранение один из сотрудников служб безопасности, который впоследствии был госпитализирован для получения необходимой медицинской помощи.

Дополнительные обстоятельства случившегося в настоящее время не раскрываются. В сообщении также не конкретизируется, какие именно обвинения послужили основанием для планировавшегося ареста.

Джамаль Ассаф стал популярным как музыкант, чьи песни содержали выражение лояльности бывшему руководству Сирии во главе с Башаром Асадом. Его творческая деятельность получила широкое распространение в годы военного конфликта в государстве и воспринималась как демонстрация проправительственных взглядов.

