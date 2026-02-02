«Попалась в ловушку»: бабушка услышала разговор аферистов, но отдала им деньги

Пенсионерка в Забайкалье услышала разговор аферистов, но те все равно ее провели

64-летняя жительница Петровск-Забайкальского потеряла более 1 млн рублей: она почти неделю общалась с мошенниками, представлявшимися сотрудниками различных организаций, а затем передала им денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Все началось со звонка лжеспециалиста маркетплейса, заявившего, что пенсионерке надо получить доставку товара и продиктовать код из СМС. Женщина назвала цифры и услышала в трубке, что девушка-«специалист», не сбросив звонок, кому-то сказала: «Попалась в ловушку, давай быстрее заходи в ее „Госуслуги“». Затем на другом конце положили трубку, а россиянке поступило СМС-сообщение о якобы входе в ее личный кабинет на «Госуслугах». Там был указан номер телефона, куда следовало позвонить при неправомерном входе.

Женщина набрала указанный номер и услышала, что ее «Госуслуги» действительно взломаны. Ее стали пугать финансированием киевского режима и доверенностью на управление счетами. В течение недели пострадавшая множество раз связывалась с лжеспециалистами различных ведомств и неоднократно пыталась снять сбережения в банковских отделениях.

Когда пенсионерке все-таки удалось это сделать, то она села в такси, уехала в Ула-Удэ и там через несколько банкоматов перевела аферистам 1,2 млн рублей, чтобы «сохранить деньги». Мошенники контролировали каждый ее шаг и запрещали рассказывать о происходящем кому-либо. Через неделю пенсионерка поняла, что ее развели.

В этот же день правоохранителям поступило заявление от супругов-пенсионеров из Читы — их обманули мошенники по той же схеме. Пожилые люди передали злоумышленникам 980 тыс. рублей, которые откладывались «на старость».

По обоим фактам заведены уголовные дела.

