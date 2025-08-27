Пообещали легкий доход: пожилая москвичка отдала более 11 млн руб мошенникам

Пенсионерка из Москвы продала квартиру и отдала более 11 млн руб мошенникам

Мошенники убедили 73-летнюю пенсионерку в Москве открыть криптокошелек и «сыграть на бирже», пообещав ей возможность легкого заработка. В результате женщина потеряла более 11 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Мошенники связались с пожилой москвичкой через мессенджер. Они предложили ей открыть криптокошелек, пообещав, что женщина сможет получать доход легко и быстро. Она выполнила их указания и даже якобы начала зарабатывать.

Все свои средства пенсионерка регулярно переводила на криптокошелек. Когда деньги закончились, мошенники заявили женщине, что ей нужно продать квартиру, а на вырученные средства «сыграть на бирже». Они заверили, что таким образом пенсионерка сможет получить большой доход и вернуть свою недвижимость.

Женщина продала жилье за 11,2 млн рублей и сообщила об этом «сотрудникам биржи». Аферисты заявили, что деньги нужно передать курьеру. После того как пенсионерка выполнила их требование, «брокеры» перестали отвечать ей. Тогда женщина обратилась в полицию.

Установление всех обстоятельств мошенничества находится на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.

Ранее мошенники вынудили 20-летнюю россиянку стать дроппером и забирать деньги у обманутых абитуриентов. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.