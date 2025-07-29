«Помогите, помогите!». В Люберцах едва не рухнул лифт с человеком внутри

В подмосковных Люберцах лифт с человеком внутри едва не рухнул из-за тормозных неисправностей, но успел вовремя остановиться благодаря системе безопасности. По словам жильцов дома на проспекте Победы, они давно жалуются на неполадки в работе подъемных устройств в подъезде, сообщает «Осторожно, Москва» .

Горожане отметили, что проблема с функционированием лифтов наблюдается уже давно, и накануне, 28 июля, она едва не привела к трагичным последствиям. Жильцы дома поделились с журналистами видео, на котором, по их словам, запечатлено падение кабины с человеком внутри — на кадрах слышны громкие крики о помощи и скрежет.

«А-а-а! Помогите! Помогите! Помогите!» — кричал мужчина. Видео запечатлено подъездной камерой в 4-м доме на проспекте Победы.

В администрации Люберец сообщили, что застрявший в лифте человек не пострадал. По их данным, специалисты эвакуировали мужчину спустя 21 минуту.

«<…> Поступила заявка о том, что человек застрял в грузовом лифте на проспекте Победы в Люберцах. Причиной стало повреждение электронной платы тормозной системы. Из-за этого лифт резко остановился при подъеме, после чего откатился назад — сработала система безопасности, и кабина была остановлена с помощью ловителей», — сообщили в администрации со ссылкой на обслуживающую организацию «Единая лифтовая компания».

Сейчас специалисты работают над возобновлением исправной работы лифта.