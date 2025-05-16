«Помоги, мама умирает»: альфонс из Самары выманивал миллионы у своих жертв

В Самаре студентка медицинского вуза оказалась в тяжелой ситуации. За короткий период романтических отношений Екатерина потеряла крупную сумму денег, погрязла в долгах по микрозаймам и подверглась физическому насилию. Стало известно, что за ловелас орудует в Поволжье и как он обманывает своих жертв, сообщает NEWS.ru .

Самарский обольститель

Адвокат Игорь Зыряев, представляющий самарскую коллегию адвокатов «Решение», рассказал, что все началось прошлой осенью. В один из октябрьских вечеров девушка вызвала такси, чтобы поехать в гости к подруге, и именно там произошла судьбоносная встреча.

По словам юриста, Александр, которому тогда было всего 23 года, быстро завоевал расположение Екатерины откровенными разговорами. Свидания в кафе, знаки внимания, совместные ужины — и вот уже завязались романтические отношения. Их роман развивался стремительно и казался волшебным, но это продолжалось недолго.

Череда неудач и выманивание денег

«Однажды он мне сказал: „Катя, помоги, мама умирает… Не знаю, что делать, продаю квартиру, а она не продается — мне срочно нужны деньги на операцию маме. Три-четыре дня — и я тебе все отдам“. А Катя что — добрая душа», — поделилась девушка.

Это было только начало коварного плана. Получив 450 тысяч рублей якобы «для матери», Александр добился полного доверия. Разумеется, никакой квартиры он не продавал и деньги не возвращал. Вскоре, как рассказала Екатерина, он «попал в серьезную автомобильную аварию» (и снова понадобились деньги), затем внезапно «решил отправиться в зону СВО» (снова Катя должна была помочь деньгами на экипировку), потом «получил ранение» в ходе спецоперации (нужны деньги на лечение). Наконец, вернувшись с «фронта», Александр неожиданно оказался замешан в «уголовном деле», и ему срочно «потребовался адвокат», чтобы избежать тюрьмы. Все эти несчастья произошли всего за пару месяцев.

Физическое насилие

В декабре девушка решила узнать, что случилось с ее деньгами, но вместо этого оказалась в больнице с травмами после избиения. Все произошло незадолго до Нового года. Екатерина обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Причины неясны, но пострадавшая предполагает, что это может быть связано с тем, что мать молодого человека (которая, как оказалось, жива и здорова) работает в правоохранительных органах.

Прошлое самарского ловеласа

Александр уже имел проблемы с законом за избиение, однако Екатерина узнала об этом лишь после нападения. Оказалось, что еще в 2023 году в ходе конфликта со своей бывшей девушкой Лилией, которая является сотрудницей ДПС, Александр избил ее на глазах у всех. В результате Лилия была госпитализирована с серьезными травмами, включая перелом глазницы. Суд признал его виновным, но назначил наказание, не связанное с лишением свободы.

Комментарий адвоката

В декабре 2024 года Александр Смелягин не то чтобы исчез из жизни Екатерины, но значительно сократил свое присутствие. Однако забыть о себе он не давал. Ситуация обострилась в марте.

«Парень (Александр Смелягин) среди прочего говорит, что работает в правительстве Самарской области, — это тоже не так: по нашим данным, он простой работник гаража правительства региона, водитель. Помимо избиения, Катерина лишилась 3,5 миллиона рублей. <…> Мы ходили на прием к прокурору, руководителю следственного отдела — в упор не видят преступлений там. Есть свидетели, очевидцы, мы представляем доказательства, опросы — мы подаем не просто заявление, а собранные доказательства, банковские переводы, переписки. Правоохранительные органы бездействуют», — констатировал адвокат.