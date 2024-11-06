Пользователи Reddit угрожают совершить суицид из-за победы Трампа на выборах

Пользователи социальной сети и форума Reddit массово угрожают совершить суицид из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Они боятся, что страну охватят диктатура и репрессии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На форуме есть раздел, где пользователи поддерживают друг друга в случае суицидальных мыслей. За последние 12 часов там появилось более 150 сообщений. Большинство из них связаны с итогами выборов в США.

Некоторые пользователи всерьез пишут, что Трамп введет массовые репрессии и установит диктатуру в стране. Один из них переживает, что не сможет видеться со своим партнером, который живет в Мексике. Он предполагает, что республиканец будет оказывать давление на движение ЛГБТ*.

Другие пишут, что будущее США потеряно. Некоторые надеются, что Камала Харрис сможет изменить ситуацию, но это будет трудно. Опасения выражают и трансгендеры.

«Половина этой чертовой страны хочет стереть меня и таких, как я, с лица этой чертовой земли», — пишет один из них.

Трамп во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что одержал на президентских выборах «изумительную победу» в интересах всего американского народа и пообещал открыть «золотой век» Америки.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.