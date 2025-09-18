Получил некроз ног: ребенок из РФ пострадал от португальского кораблика в Таиланде

У мальчика из России развился некроз ног после нападения португальского кораблика в Таиланде. С ужасными болями ребенок провел почти два месяца, сообщает SHOT .

В июле семья из Якутска отправилась на отдых в Таиланд вместе с восьмилетним сыном. Во время поездки на мальчика напала ядовитая медуза, в результате чего он получил сильные ожоги правой ноги.

По словам родителей, кремы и антигистаминный сироп не помогали. В России ребенка немедленно показали врачу. У мальчика начался некроз, который мог привести к углублению ран, повреждению сухожилий и распространению инфекции вверх по ноге.

Почти два месяца мальчик страдал от невыносимой боли. Только сейчас раны начали постепенно заживать, а кожа — восстанавливаться. Следы от встречи с португальским корабликом, одной из самых опасных медуз, могут остаться на всю жизнь. Контакт с ней может привести даже к остановке сердца.

