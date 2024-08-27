Польша второй день подряд поднимала авиацию в небо из-за «активности РФ»
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Польша второй день подряд поднимала в небо авиацию якобы в связи с «российской активностью» на Украине, сообщает РИА Новости.
Командование Вооруженными силами республики заявило, что это было сделано «для обеспечения безопасности воздушного пространства» страны.
Оно добавило, что в юго-восточной части Польши в связи с поднятием авиации может усилиться уровень шума.
В понедельник утром польские военные также поднимали авиацию после серии взрывов, прогремевших на Украине. Они раздались в нескольких регионах страны.