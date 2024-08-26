Польша подняла авиацию после серии взрывов на Украине
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Утром 26 августа Польша подняла в небо авиацию на фоне серии взрывов, прогремевших на Украине, сообщает РИА Новости.
Командование Вооруженными силами республики отметило, что решение было принято «для обеспечения безопасности воздушного пространства».
Ведомство добавило, что жители юго-восточной части страны могут наблюдать повышенный уровень шума. Это связано с началом работы польской и союзной авиации в воздушном пространстве.
Власти Польши отметили, что авиацию подняли якобы в связи с действиями РФ на западной Украине.
В понедельник утром взрывы раздались сразу в нескольких регионах Украины. На подступах к городам работает ПВО.