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Польша подняла авиацию после серии взрывов на Украине

Утром 26 августа Польша подняла в небо авиацию на фоне серии взрывов, прогремевших на Украине, сообщает РИА Новости .

Командование Вооруженными силами республики отметило, что решение было принято «для обеспечения безопасности воздушного пространства».

Ведомство добавило, что жители юго-восточной части страны могут наблюдать повышенный уровень шума. Это связано с началом работы польской и союзной авиации в воздушном пространстве.

Власти Польши отметили, что авиацию подняли якобы в связи с действиями РФ на западной Украине.

В понедельник утром взрывы раздались сразу в нескольких регионах Украины. На подступах к городам работает ПВО.