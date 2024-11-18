В ВСУ пожаловались на катастрофическую нехватку людей в подразделениях

Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко назвал основную проблему украинской армии. По его словам, это нехватка людей в подразделениях, сообщает РИА Новости .

«Наша основная проблема — в человеческом ресурсе и невозможности полноценного восстановления подразделений, прежде всего — пехотных. Все зависит от устойчивости пехоты», — подчеркнул Мусиенко.

Военный заявил, что он является непосредственным участником конфликта и признает, что российская армия имеет успехи на многих направлениях. Офицер подчеркнул, что ВС РФ продавливают украинскую оборону. Более того, у ВСУ не хватает боеприпасов.

«Мы получаем вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за различных факторов», — подытожил Мусиенко.

Ранее российские военные ликвидировали около 180 бойцов ВСУ, которые попытались выйти из Большого Ольговского леса в Курской области. Один из ударов попал на видео дрона-камикадзе.