Положение катастрофическое: на Украине назвали основную проблему ВСУ
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко назвал основную проблему украинской армии. По его словам, это нехватка людей в подразделениях, сообщает РИА Новости.
«Наша основная проблема — в человеческом ресурсе и невозможности полноценного восстановления подразделений, прежде всего — пехотных. Все зависит от устойчивости пехоты», — подчеркнул Мусиенко.
Военный заявил, что он является непосредственным участником конфликта и признает, что российская армия имеет успехи на многих направлениях. Офицер подчеркнул, что ВС РФ продавливают украинскую оборону. Более того, у ВСУ не хватает боеприпасов.
«Мы получаем вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за различных факторов», — подытожил Мусиенко.
Ранее российские военные ликвидировали около 180 бойцов ВСУ, которые попытались выйти из Большого Ольговского леса в Курской области. Один из ударов попал на видео дрона-камикадзе.