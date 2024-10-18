Половину группировки ВСУ ликвидировали в Максимильяновке в ДНР
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Бойцы ВС РФ уничтожили половину группировки сил украинцев, удерживавших оборону в Максимильяновке в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.
Как рассказал источник, ВСУ на этом участке фронта потеряли много военных ранеными. Кроме того, есть и пленные.
17 октября Максимильяновка перешла под контроль ВС РФ. Ее взяли подразделения «Южной» группировки российской армии.
Ранее в Telegram-каналах писали, что в ближайшее время может начаться битва за Купянск на территории Харьковской области.