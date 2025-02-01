Полиция Украины подтвердила взрыв в военкомате города Ровно

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В украинском городе Ровно в военкомате во второй половине дня 1 февраля прогремел взрыв. Информацию подтвердила местная полиция в своем Telegram-канале , уточнив, что минимум один человек погиб.

«На месте взрыва в городе Ровно работает полиция. Взрыв произошел в 16:15 (17:15 мск — ред.) в помещении военкомата. Известно об одном погибшем человеке», — сообщили украинские полицейские.

Есть также информация о том, что еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Местные медики оказывают помощь раненым.

Все обстоятельства случившегося устанавливают все экстренные службы страны, в том числе Служба безопасности Украины. Что стало причиной взрыва, не уточняется.