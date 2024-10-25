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Полиция Турции начала расследование после нападения на россиян

В турецкой Анталье полиция организовала расследование после инцидента с россиянами, на которых напали в одном из отелей, сообщает ТАСС .

22 октября в одном из отелей в Гечеке произошла драка с участием россиян. Как рассказали сами туристы, на них напали неизвестные.

Как уточнили в генконсульстве РФ, пострадавших госпитализировали. В больнице им оказали необходимую медпомощь.

Дипломаты контактируют с потерпевшими, а также с турецкой стороной. Они следят за соблюдением прав пострадавших россиян.

Ранее в Турции пьяные местные жители толпой набросились на россиян, которые возвращались в отель Rixos Premium Göcek. В одну женщину бросили бутылку, еще мужчине сломали руку, но туристы успели добежать до гостиницы.