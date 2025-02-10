«Полиция сфоткалась и уехала»: Паша Техник избил экс-жену перед рыдающим сыном

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая заявила, что музыкант избил ее и распылил перцовый спрей в их московской квартире. Она утверждает, что приехавшие на вызов правоохранители сфотографировались с Техником и уехали, сообщает StarHit .

В соцсетях Карицкая опубликовала кадры, как Ивлев (настоящая фамилия рэпера) ругается с ней в квартире, пока за ссорой наблюдает их шестилетний сын Иван. Когда Техник зовет бывшую жену выйти в другую комнату, а сыну советует «посидеть тут», мальчик начинает плакать и закрывает лицо руками.

По словам Карицкой, бывший муж применил рукоприкладство, распылил в квартире перцовый спрей и довел их ребенка до слез.

«Фиксация того, что полиция или ОМОН с ним сфоткались на улице, тоже есть. Я долго терпела, не вызывала полицию, потому что жалко, обычно спасали рехабы на недлительный срок. Но это уже за все края…» — написала бывшая жена лидера экс-группы Kunteynir.

По данным издания, Карицкая написала заявление в полицию на Пашу Техника. Женщина также отправила правоохранителям видео, снятые во время ссоры с бывшим супругом.

Рэпер Паша Техник неоднократно лечился от наркотической зависимости в реабилитационном центре. Музыкант разводился с Евой Карицкой, однако пара продолжала сожительствовать.