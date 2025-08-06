Полиция проверяет все машины: участника СВО разыскивают за убийство жены

В Челябинске силовики массово проверяют машины из-за розыска 37-летнего мужчины. По словам местных жителей, разыскиваемый — участник СВО, которого подозревают в убийстве жены, утверждают «Осторожно, новости» .

Как пишет издание, в ориентировке говорится, что силовики ищут 37-летнего Сергея М. Власти челябинского поселка Чурилово уже призвали жителей не подходить к мужчине, если они встретят его на улице, и рассказать о беглеце полиции.

Сейчас правоохранители массово досматривают машины в районе, где жил разыскиваемый. На выезде из города выставлены полицейские посты.

По данным «ОН», преступление, из-за которого разыскивают Сергея, было совершено 5 августа. Мужчина, предположительно, ранее также был судим за вандализм.