Полиция предотвратила возможную стрельбу в аэропорту США

В аэропорту Атланты задержан мужчина с оружием после угроз о стрельбе

Мужчина прибыл на территорию терминала с полуавтоматической винтовкой и боеприпасами после публичных угроз устроить стрельбу. Как сообщила полиция, на задержанного вышли его родственники, заранее предупредившие о его намерениях.

В пикапе мужчины были обнаружены винтовка и 27 патронов. По версии следствия, Кейгл изучал обстановку в терминале, чтобы вернуться за оружием.

Арест произошел через 25 минут после его прибытия в аэропорт. Сам задержанный утверждал, что «просто находится» в здании аэровокзала без конкретных целей.