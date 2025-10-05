Полицейский ударил пенсионерку и получил условный срок в Коми

В Коми полицейский ударил 72-летнюю пенсионерку и получил в наказание три года условно, сообщает «Осторожно, новости» .

Два года назад силовик вместе с женой, расследовавшей уголовное дело, приехал к пенсионерке. Вместе они хотели опросить ее мужа как свидетеля, но женщина не пожелала впускать их в дом, так как полицейский не представился и грубил

Чтобы пройти к свидетелю, полицейский ударил пожилую женщину в плечо и заломил ей руку.

В мае 2024 года следователи отказался возбуждать уголовное дело против полицейского. Они отметили, что якобы силовик был в отпуске во время визита к пенсионерке.

По информации Telegram-канала, в сентябре этого года полицейского приговорили к трем годам колонии условно из-за превышения полномочий. Мужчину не уволили со службы.

