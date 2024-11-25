Полицейские узнали личности мигрантов, толпой избивших детей на видео в Балашихе

Работники МУ МВД России «Балашихинское» выяснили, кто избивал двоих детей в лесу подмосковного города Балашиха на скандальном видео, разлетевшемся по интернету. Запись была сделана примерно два года назад, но появилась в Сети недавно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На двух несовершеннолетних напали четыре подростка. Двоим из атакующих уже исполнилось 19 лет. Третьему и четвертому — 10 и 14.

Одного из совершеннолетних 2005 года рождения привезли в следственные органы. Проверка продолжается.

Видео с избиением толпой мигрантов двух детей в лесу Балашихи опубликовал Telegram-канал «Русская община», а также ряд других пабликов в социальных сетях. На записи четверо мигрантов избивают двоих несовершеннолетних россиян и оскорбляют их. Также на одном из видео потерпевших заставляют отжиматься, попутно давая пощечины.

Ранее СК открыл уголовное дело по части 2 статьи 213 в связи с избиением двух несовершеннолетних в лесу Балашихи. Проводится проверка.