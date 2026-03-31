Полицейские получили ранения при стрельбе в Дагестане
В Буйнакском районе Дагестана произошла стрельба. В результате пострадали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба МВД России.
Происшествие случилось примерно в 20:30 30 марта в селении Нижний Дженгутай. Между группой лиц произошла потасовка, которую заметили проезжающие мимо полицейские.
Правоохранители попытались разобраться и остановить конфликт. Однако один из участников начал стрелять. Двое полицейских получили ранения, их госпитализировали.
31-летний подозреваемый уже задержан. На месте работает следственно-оперативная группа.
Как уточняет пресс-служба Минздрава Дагестана, ранения при перестрелке получили три человека. Двое из них были прооперированы, третий получил помощь амбулаторно.
