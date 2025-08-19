Появилось видео жуткого смерча в Пермском крае

сегодня в 11:17

Telegram-канал « 112 » опубликовал видео жуткого смерча в Суксуне в Пермском крае. Он прошелся по поселку, но никто не пострадал.

Мощный ураганный ветер вырвал множество деревьев с корнем. Также он разрушил крыши и повалил линии электропередач, заборы и ограждения.

В Суксуне в настоящий момент отсутствует электричество. Члены рабочей группы ведут подсчеты полученного урона. В первую очередь собираются восстановить электричество и дома, у которых сорвало крышу.

На опубликованных кадрах можно увидеть мощный крутящийся поток воздуха, который проходит сквозь населенный пункт.