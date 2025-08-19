Появилось видео жуткого смерча в Пермском крае
Фото - © Telegram-канал 112
Telegram-канал «112» опубликовал видео жуткого смерча в Суксуне в Пермском крае. Он прошелся по поселку, но никто не пострадал.
Мощный ураганный ветер вырвал множество деревьев с корнем. Также он разрушил крыши и повалил линии электропередач, заборы и ограждения.
В Суксуне в настоящий момент отсутствует электричество. Члены рабочей группы ведут подсчеты полученного урона. В первую очередь собираются восстановить электричество и дома, у которых сорвало крышу.
На опубликованных кадрах можно увидеть мощный крутящийся поток воздуха, который проходит сквозь населенный пункт.