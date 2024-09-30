Появилось видео из ПВР для жильцов ЖК «Селигер Сити», где произошел пожар

Жильцы московского ЖК «Селигер Сити», где произошел пожар, остановились в пункте временного размещения (ПВР). Горожане находятся на первом этаже в офисе управляющей компании. Видео с места событий публикует газета «Известия» .

Жителям ЖК предоставили воду, чай и сладости. По словам источника издания, жильцов начнут пускать в свои квартиры в ближайшее время.

В понедельник в ЖК в Ильменском проезде Москвы произошел пожар. Как сообщал столичный Дептранс, из-за ЧП пришлось перекрывать движение по улице. Сначала пожар в «Селигер Сити» локализовали на площади 100 квадратных метров, в 04:19 — ликвидировали.

В результате возгорания пострадали два жителя «Селигер Сити», в том числе несовершеннолетний. Один человек погиб.