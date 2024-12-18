Появились жуткие фото столкновения двух поездов с людьми под Мурманском

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Опубликованы фото с места столкновения поездов с людьми в Мурманской области

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области. В результате произошедшего, предварительно, могли пострадать 4 человека. Кадры с места происшествия опубликовала северо-западная транспортная прокуратура.

Поезда столкнулись примерно в 16:00 на станции Княжная. В результате аварии, предварительно, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и несколько грузовых вагонов.

Пассажирский поезд выполнял рейс «Мурманск — Санкт-Петербург». В нем находилось 326 человек, утверждает Baza.

По данным Mash, в результате столкновения поездов пострадали 4 человека. В момент аварии одну из пассажирок зажало между вагонами.