сегодня в 16:14

Появились первые кадры с места отбитой атаки БПЛА ВСУ на авиазавод в Казани

Опубликованы кадры с места, где ВС РФ отбили атаку БПЛА ВСУ на авиационный завод в Казани в Республике Татарстан. Противник пытался нанести удар накануне примерно в 05:00, сообщает Kazanfirst .

Пострадавших нет. На месте падения обломков БПЛА работали сотрудники городских служб.

Инфраструктура осталась цела.

На опубликованной записи показаны осколки БПЛА ВСУ, лежащие в снегу на огражденной территории. На месте происшествия находились сотрудники полиции и Следственного комитета.

Туда также приехали саперы. Они надели соответствующие костюмы и обследовали место происшествия. На месте падения обломков также шел дым.

