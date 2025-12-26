Появились первые кадры с места отбитой атаки БПЛА ВСУ на авиазавод в Казани
Фото - © скриншот/Kazanfirst
Опубликованы кадры с места, где ВС РФ отбили атаку БПЛА ВСУ на авиационный завод в Казани в Республике Татарстан. Противник пытался нанести удар накануне примерно в 05:00, сообщает Kazanfirst.
Пострадавших нет. На месте падения обломков БПЛА работали сотрудники городских служб.
Инфраструктура осталась цела.
На опубликованной записи показаны осколки БПЛА ВСУ, лежащие в снегу на огражденной территории. На месте происшествия находились сотрудники полиции и Следственного комитета.
Туда также приехали саперы. Они надели соответствующие костюмы и обследовали место происшествия. На месте падения обломков также шел дым.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.