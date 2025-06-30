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Появились кадры задержания россиян в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку

В Сети появились кадры задержания российских граждан во время операции МВД Азербайджана в офисе новостного агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку. По данным издания Minval, двое задержанных на видео — шеф-редактор Евгений Белоусов и исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых, сообщает Baza .

В азербайджанской прессе задержанных называли якобы сотрудниками ФСБ, которые «работали под журналистским прикрытием». Власти Азербайджана и России эту информацию пока не комментировали.

Днем 30 июня азербайджанские правоохранители устроили операцию в офисе российского издания «Sputnik Азербайджан». На рабочих местах журналистов проводились обыски, некоторых сотрудников задерживали. После этого посла Баку вызвали в МИД России.

Ранее власти Азербайджана, осудив массовые задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела, отменили все культурные мероприятия по российской линии.