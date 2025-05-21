Появились кадры с места расстрела экс-советника Януковича у Мадрида

Опубликованы кадры с места убийства экс-советника бывшего президента Украины Андрея Портнова в испанском городе Посуэло-де-Аларконс (провинция Мадрид). Предположительно, политика расстрелял киллер, который поджидал его у школы, сообщает РЕН ТВ .

По данным испанских СМИ, Портнова убили около элитной Американской школы, куда он отвозил детей. Радио Cadena SER утверждало, что экс-советник Виктора Януковича получил пять огнестрельных ранений — четыре в грудь и одно в голову.

Портнова убил человек на мотоцикле, который поджидал его у ворот школы. После расправы стрелок скрылся с места преступления.

«Хотя ни одна из гипотез не исключена, опрошенные источники предполагают, что это может быть сведение счетов», — передавало Cadena SER.