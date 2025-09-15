Появилась воронка: часть школьного стадиона рухнула в подземный паркинг в Орске

сегодня в 14:53

Часть школьного стадиона обвалилась в подземный паркинг в Орске

Грунт на школьном футбольном стадионе обвалился в подземный паркинг в Орске. Делом заинтересовалась прокуратура, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в школе № 38. Пострадавших нет.

В Сети публикуют фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что грунт обвалился возле ворот. Образовалась квадратная воронка.

