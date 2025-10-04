Поиски без зацепок: пропавшую семью продолжают искать под Красноярском

Ушедшую в поход и пропавшую в Красноярском крае семью продолжают искать спасатели. За неделю не было никаких результатов, сообщает «112» .

Спасатели, полицейские, добровольцы и близкие семьи прочесали весь лес, но все безуспешно. Местные жители предположили, что семью могли растерзать медведи.

Телефоны супругов выключены. Женщина перед поездкой выложила в соцсети видеоролик, где рассказала о походе. Ночевать семья планировала в домике-куполе с баней. Сначала супруги не хотели брать в поход дочку из-за сложности маршрута, но перед поездкой передумали.

28 сентября семейная пара вместе с маленькой дочерью отправилась в поход по урочищу «Буратинка» рядом с поселком Кутурчин. По информации поисковиков, они обнаружили и проследили цепочку маленьких следов на снегу, это не привело к результатам. Также на месте поиска пропавшей семьи заметили двух медведей.

Семья оставила свое авто внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После этого связь с ними оборвалась.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.