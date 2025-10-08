Похороны по обычаям ислама помешали признать мужчину мертвым в Москве

Семья умершего мусульманина год не могла доказать его кончину

Семья из Дагестана, у которой умер родственник в Москве, смогла только через год доказать факт его смерти и получить соответствующее свидетельство. Мужчина скончался в июне 2024 года и был похоронен в день гибели в соответствии с мусульманскими обычаями, из-за чего возникли трудности с признанием факта его ухода из жизни, сообщает сайт MK.ru .

Инцидент произошел с близкими 39-летнего мужчины. Он с 17 лет болел «мышечной дистрофией». Ежегодно его состояние становилось хуже. Уже в 2012 году мужчина получил первую группу инвалидности.

Близкие приехали с мужчиной в Москву для лечения. Длительное время врачи поддерживали здоровье больного. Однако в июне 2024 года он умер в квартире на улице Генерала Донскова в Москве. Туда приехало большое количество родственников мужчины.

Близкие ждали полицейских, чтобы те зафиксировали факт гибели. Но правоохранители долго не приезжали.

После наступления 08:00 старейшины рода отправили труп умершего на родину. Там его похоронили по мусульманским традициям до захода солнца.

После похорон к родственникам погибшего пришли полицейские. Они сказали, что документы о смерти мужчины направят в Троицкий межмуниципальный отдел полиции, но бумаги потеряли.

Мать умершего пошла в местный ЗАГС и попросила зарегистрировать факт гибели мужчины, предоставить свидетельство. Но ей отказали. Семья была вынуждена пойти в Троицкий суд в Москве.

В нем приняли показания свидетелей. Затем суд удостоверился в действительности смерти мужчины и постановил выдать документы. Это произошло спустя почти год после фактической кончины.

