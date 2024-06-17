Похитившего 2 млрд рублей экс-чиновника задержали спустя 12 лет в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье бывшего главу департамента административной работы министерства сельского хозяйства РФ Олега Донских. Его разыскивали 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей, сообщает ТАСС .

В центре общественных связей ФСБ рассказали, что Донских все это время находился в международном розыске. Его подозревают в хищении средств АО «Россельхозбанк» и «Росагролизинга».

Донских задержали в городском округе Истра Московской области. По данным следствия, средства похищали с 2007 по 2011 годы. Уголовные дела в отношении фигурантов завели в 2011–2012 годах.

Что касается Донских, через юрлиц он похитил выданные Россельхозбанком кредиты. «Росагролизинг» выделил средства на строительство молочной фермы, элеватора и спиртзавода. Они тоже были присвоены чиновником.