Погрузилась в воду: мощные ливни вызвали потоп в испанской Валенсии

сегодня в 15:15

Сильные ливни вызвали разрушительное наводнение в испанской Валенсии. Затопило весь город и муниципалитет Тельде, сообщает РЕН ТВ .

В Валенсии идут обильные осадки. Из-за ливней, которые привели к наводнению, в городе объявлен красный уровень погодной опасности.

Валенсия погрузилась в воду. Затопило улицы и дороги. Машины буквально сносит мощными потоками воды.

Из-за опасной ситуации в десятках муниципалитетов отменены школьные занятия и различные мероприятия. Дороги перекрыты.

Ранее сильное наводнение произошло в столице Индонезии. В некоторых местах уровень воды достигает 1,5 м.