Погрузилась в воду: мощные ливни вызвали потоп в испанской Валенсии
Испанскую Валенсию затопило из-за мощных ливней
Сильные ливни вызвали разрушительное наводнение в испанской Валенсии. Затопило весь город и муниципалитет Тельде, сообщает РЕН ТВ.
В Валенсии идут обильные осадки. Из-за ливней, которые привели к наводнению, в городе объявлен красный уровень погодной опасности.
Валенсия погрузилась в воду. Затопило улицы и дороги. Машины буквально сносит мощными потоками воды.
Из-за опасной ситуации в десятках муниципалитетов отменены школьные занятия и различные мероприятия. Дороги перекрыты.
Ранее сильное наводнение произошло в столице Индонезии. В некоторых местах уровень воды достигает 1,5 м.