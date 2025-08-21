Пограничник в Латвии подорвался на мине, установленной для сдерживания России
В Латвии сотрудник пограничной службы подорвался на одной из мин, которые Рига установила для сдерживания России, сообщает SHOT.
Пострадавшего с минно-взрывной раной экстренно госпитализировали в медучреждение.
Пограничник стал первой жертвой после выхода постсоветской республики из Оттавской конвенции. В апреле текущего года латвийский лидер Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из международного соглашения, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.
