сегодня в 13:29

Пограничник в Латвии подорвался на мине, установленной для сдерживания России

В Латвии сотрудник пограничной службы подорвался на одной из мин, которые Рига установила для сдерживания России, сообщает SHOT .

Пострадавшего с минно-взрывной раной экстренно госпитализировали в медучреждение.

Пограничник стал первой жертвой после выхода постсоветской республики из Оттавской конвенции. В апреле текущего года латвийский лидер Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из международного соглашения, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

Ранее гражданина Литвы Валдаса Барткевичюса*, осквернившего воинское захоронение солдат Советской Армии в Курской области, заочно приговорили к 23 годам лишения свободы за помощь наемникам ВСУ.